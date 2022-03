Oltre 2.500 profughi in carico dalle Asl della Liguria

(ANSA) - GENOVA, 20 MAR - Sono 2.526 i profughi ucraini presi in carico dalle Asl della Liguria. Lo comunica regione Liguria.

Il maggior numero è stato preso in carico da Asl3 genovese (1.139), seguita da Asl2 Savona (489), Asl1 Imperia (306) Asl4 Tigullio (305) e Asl5 Spezia (287). In tutto sono stati assegnati 2.158 Stp (straniero temporaneamente presente) che consentono le prestazioni sanitarie. In tutto sono stati eseguiti 2.381 tamponi per il Covid: 39 profughi sono risultati positivi. 247 sono le dosi di vaccino somministrate. (ANSA).