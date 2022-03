Scritte No Vax in giorno vittime Covid in parco a Spezia

"Nazi pass", "memoria corta nazismo sanitario" e simboli relativi ai movimenti no Green pass e no vax. Sono le scritte che sono state trovate questa mattina agli ingressi del Parco della Rimembranza alla Spezia, che sarà inaugurato oggi dopo un intervengo di recupero. È lo stesso sindaco Pierluigi Peracchini a segnalare il fatto sui social network. "Vergogna - scrive il sindaco pubblicando alcune foto -. A poche ore dall'inaugurazione del Parco della Rimembranza abbiamo trovato queste scritte vergognose, fatte presumibilmente nella notte della Giornata Nazionale delle vittime del Covid. Ma pensate veramente di rovinarci la giornata o che lasceremo passare messaggi distorti che offendono famiglie che hanno perso i proprio cari per il Covid in un luogo simbolo di memoria e storia? I nostri operai sono già al lavoro per rimuovere queste scritte come la Polizia Municipale per fare luce sulla vicenda, gravissima. Invito con ancora più forza tutta la cittadinanza all'inaugurazione del Parco alle ore 16: oggi è una bella giornata, non ce la rovinerete mai". (ANSA).