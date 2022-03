Per pronto soccorso Albenga protesta durante Milano-Sanremo

(ANSA) - ALBENGA, 19 MAR - Un vero e proprio 'muro' di persone ad Albenga ha accolto oggi il passaggio della Milano-Sanremo per chiedere alla Regione Liguria la riapertura del pronto soccorso nell'ospedale cittadino. Approfittando dell'esposizione mediatica della Classicissima, centinaia di Albenganesi hanno esposto striscioni e cartelli con la scritta "Senza pronto soccorso si muore". Presente anche l'amministrazione comunale con il sindaco Riccardo Tomatis e altri rappresentanti della sua giunta. Per rendere più visibile la protesta sono stati anche appesi alcuni manifesti di grande formato nei punti più inquadrati dalle telecamere. Il tutto si è svolto in modo pacifico senza ripercussioni sulla gara. (ANSA).