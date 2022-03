Inaugurati a Spezia Parco Rimembranza e piazzale a Milite Ignoto

(ANSA) - GENOVA, 19 MAR - "Dal milite ignoto all'ignobile ignoto, i due estremi". Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha stigmatizzato così il gesto di chi questa mattina ha imbrattato con scritte no vax e no green pass l'ingresso del Parco della Rimembranza alla Spezia, inaugurato oggi in occasione della festa patronale di San Giuseppe.

Contestualmente è stato intitolato anche il piazzale antistante al parco al Milite Ignoto, ed è stato inaugurato un monumento con i nomi dei caduti nel primo conflitto mondiale. "Ricordare i militari che sono morti nel primo conflitto mondiale e il milite ignoto è quanto mai adeguato in questo momento. Recuperiamo inoltre un pezzo di città con la rigenerazione urbana" ha ricordato Toti, accompagnato dall'assessore Giacomo Giampedrone.

Regione Liguria ha messo a disposizione per l'intervento 730 mila euro. "Stamani c'è stata una grave mancanza di rispetto nei confronti di ogni spezzino che ha perso la vita nella pandemia - ha detto il sindaco Pierluigi Peracchini -. Un atto di violenza, ma noi non cambiamo idea. Questo parco - ha aggiunto - viene finalmente restituito ai cittadini".