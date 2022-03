Covid: Liguria, tasso positività al 14%, calano Intensive

(ANSA) - GENOVA, 19 MAR - Sono 1.582 i nuovi positivi in Liguria nelle ultime 24 ore a fronte di 11.121 tamponi effettuati di cui 2.912 molecolari e 8.209 test antigenici. Il tasso di positività si attesta al 14,22%. A Genova ci sono 767 nuovi casi, 274 a Savona, 226 alla Spezia, 157 a Imperia e 154 nel Tigullio. Quattro sono i nuovi positivi non residenti in Liguria. Il totale dei casi positivi è 16.812, 367 in più di ieri. In isolamento domiciliare ci sono 14.536 persone, 746 in più di ieri mentre in sorveglianza attiva ci sono ancora 1.689 persone. Aumentano di 5 unità i ricoveri che a oggi sono 235 di cui 8 in terapia intensiva (2 meno di ieri). Due di questi non sono vaccinati.

Da inizio pandemia i decessi segnalati sono 5.174: Tra il 14 e il 18 marzo sono decedute 3 persone, due uomini di 85 e 93 anni e una donna di 78 anni.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale nelle ultime 24 ore sono state somministrate 1.856 dosi di vaccino a Rna messaggero e 18 vaccini proteici. Le terze dosi somministrate sono, a oggi, 956.437. (ANSA).