Comunali: Fi, sostegno convinto a Bucci per altro mandato

I vertici regionali e cittadini di Forza Italia hanno incontrato il sindaco Marco Bucci per un confronto in vista delle prossime elezioni amministrative.

Presenti il coordinatore regionale Carlo Bagnasco, i parlamentari Roberto Bagnasco e Roberto Cassinelli, il capogruppo in Regione Claudio Muzio e il capogruppo in Comune Mario Mascia.

"E' stato un momento importante, costruttivo e propositivo.

Forza Italia appoggia Marco Bucci sindaco di Genova convintamente, in un percorso che ci vede uniti senza se e senza ma. Lo ringrazia per il lavoro svolto e l'impegno profuso e si adopererà con tutti i suoi candidati, in Comune e nei Municipi, per la sua riconferma, per proseguire nel prossimo mandato l'azione politica che ha visto in questi cinque anni Forza Italia protagonista di tante iniziative consiliari importanti, concretizzatesi in altrettanti provvedimenti che hanno contribuito al buon governo della città" hanno dichiarato i rappresentanti del partito. (ANSA).