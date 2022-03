Calcio:Blessin, è solo una vittoria non abbiamo fatto niente

Prima vittoria casalinga per il Genoa ma ottavo risultato utile consecutivo per il tecnico Blessin che ha trasformato i rossoblù e invita a tenere i piedi per terra. "E' solo una vittoria - ha detto - e non bisogna esagerare coi complimenti. Ora bisogna continuare così perché non abbiamo raggiunto ancora niente. Dopo ogni gara ho sempre detto ai ragazzi che la strada intrapresa era buona e che dovevamo continuare così, a lavorare e a crederci sempre. Oggi posso dire che abbiamo fatto un po' catenaccio ma d'altra parte abbiamo giocato 65' con un uomo in meno e ci può stare. Adesso però pensiamo alla prossima gara con il Verona, dobbiamo concentrarci sulla prossima sfida. Siamo orgogliosi e abbiamo vinto ma dobbiamo fare un passo per volta. Salvezza? Difficile ipotizzare una quota, ci sono almeno cinque squadre in lotta e non si può sapere quanti punti serviranno. Bisogna vincere la prossima partita quello si però".

"Una serata magica, fondamentale, che volevamo e che attendevamo da troppo tempo. Il cuore dice che ce la dobbiamo fare perché abbiamo troppe responsabilità e poi se pensiamo a come eravamo un mese fa è incredibile" è stato il commento a fine gara del presidente rossoblù Zangrillo, visibilmente soddisfatto.

Tutt'altro che soddisfatto Ivan Juric al termine della gara persa al Ferraris contro il Genoa. "Nel primo tempo eravamo partiti bene-ha spiegato-poi abbiamo preso un gol ridicolo. Dopo aver provocato l'espulsione abbiamo giocato bene a calcio e creato situazioni pericolose e giuste con Belotti e Vojvoda. Nel secondo tempo invece siamo stati bruttissimi, da tutti i punti di vista. Il Genoa si è chiuso bene ma noi abbiamo fatto troppo poco. Il gol subito poi è stato veramente brutto: in difesa eravamo in tre noi eppure la palla è passata ed è arrivata da dietro".

Non riesce darsi pace Juric dopo non aver saputo recuperare nonostante l'uomo in più per un tempo e mezzo. "Non ho spiegazioni, soprattutto per il secondo tempo, loro si sono chiusi ma noi abbiamo giocato male e ora proprio non so cosa dire né quale tipo di analisi fare . E' stata una partita strana con noi che siamo partiti bene e impostavamo bene ma dopo l'espulsione si è giocata una partita diversa e loro hanno dimostrato un grande coraggio, volevano portare il risultato a casa e ci sono riusciti". (ANSA).