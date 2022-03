Calcio: Genoa; Spors 'grande vittoria la notte scorsa'

(ANSA) - GENOVA, 19 MAR - Genoa subito in campo dopo la prima vittoria casalinga stagionale di ieri sera contro il Torino.

Gara conquistata nonostante l'espulsione di Ostigard al 24' del primo tempo per doppia ammonizione, espulsione che ha obbligato i rossoblù a giocare in dieci per 66' più recupero.

Un'espulsione che ha suscitato parecchie polemiche soprattutto dopo che il fallo che ha portato al secondo giallo è stato rivisto alla moviola e le immagini hanno confermato che il contatto tra Ostigard e Izzo non c'è mai stato.

I rossoblù dopo l'allenamento odierno usufruiranno di alcuni giorni di riposo e si ritroveranno al Signorini martedì per la ripresa degli allenamenti, esclusi i giocatori convocati nelle rispettive nazionali. L'attesa è per il recupero degli infortunati Czyborra, Criscito, Ekuban, Vanheusden e Cambiaso, alcuni dei quali per la gara con il Verona potrebbero tornare disponibili.

Intanto il gm Spors ha espresso tutta la sua soddisfazione per la vittoria di ieri su Linkedin. "Grande vittoria la notte scorsa! Sette pareggi di fila sono stati una cosa unica, la prima vittoria fa sentire molto meglio! Grande atmosfera nel nostro stadio e straordinario supporto da parte dei nostri tifosi. Sono molto felice di vedere lo sviluppo del nostro Genoa .Sarà una dura battaglia, ma la squadra è pronta Forza Genoa!".

