Torna a palazzo Ducale la 'Storia in piazza'

(ANSA) - GENOVA, 18 MAR - Torna a palazzo Ducale di Genova 'La Storia in piazza' la rassegna curata da Luciano Canfora con Franco Cardini. Il focus di questa XI edizione sarà 'Raccontare la storia' che parlerà delle modalità tramite cui gli storici, a partire da Erodoto hanno cercato di ricostruire il passato, sottraendone il monopolio al potere politico.

Quattro giorni intensi di incontri, conferenze, lezioni magistrali, reading, mostre e laboratori, che affronteranno il tema con diverse chiavi di lettura - storica, sociologica, culturale, artistica - e con ospiti ed esperti italiani e stranieri. Dal racconto, affidato alla filologa Silvia Ronchey dell'assassinio di Ipazia perpetrato nel 415 ad Alessandria alla ricostruzione della Storia del Mediterraneo attraverso alcuni semplici oggetti (lectio di Amedeo Feniello e Alessandro Vanoli). Ernesto Galli Della Loggia terrà una lezione dal titolo La marcia su Roma. Tecnica di un finto colpo di stato che si finse una rivoluzione, mentre Anna Foa parlerà dei testi letterari come fonti per l'indagine storica. Lo scrittore Maurizio Maggiani e lo storico Giovanni De Luna si confronteranno sulle diverse modalità di raccontare il periodo della Resistenza. Tra gli interventi quello di Telmo Pievani, della storica dell'arte Anna Ottani Cavina, Peppino Ortoleva, Andrea Purgatori oltre che l'intervento atteso, e conclusivo della rassegna curato dallo stesso Canfora con un intervento su 'Storia e verità).

Spettacoli e reading completano la rassegna assieme a proiezioni, incontri con registi, produttori e autori, una maratona no-stop di cortometraggi e documentari, mostre fotografiche e iniziative e laboratori riservati al mondo della scuola e alle famiglie. (ANSA).