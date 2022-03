Sassuolo-Spezia 4-1, ma risultato è troppo severo

Il Sassuolo ha battuto lo Spezia 4-1 in un anticipo della 30/a giornata del campionato di calcio di serie A. Nel primo tempo ha sbloccato la gara Berardi, trasformando un rigore concesso per fallo su Frattesi ma Verde ha riportato in parità lo Spezia con un pregevole tiro dal vertice destro dell'area avversaria. Nella ripresa, Berardi ha trovato la doppietta, suo centesimo gol in serie A. Ma fino alla terza rete del Sassuolo, firmata da Ayhan, la squadra di Thiago Motta è stata in partita. Poi nel finale è arrivato anche il gol di Scamacca