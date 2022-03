Sanità: Tar respinge ricorso, 120 oss rischiano posto in Asl5

(ANSA) - LA SPEZIA, 18 MAR - Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria ha bocciato il ricorso presentato dai legali di 120 operatori socio-sanitari dell'azienda Coopservice, in servizio presso l'Asl5 Spezzina, contro il concorso per l'assunzione di 159 figure professionali svolto nel 2021. I ricorrenti, rappresentati tra gli altri dall'avvocato Piera Sommovigo, candidata sindaca della Spezia dalla coalizione Pd-M5S alla prossima tornata delle amministrative, avevano sollevato dubbi sulla comprensibilità dei quiz e sulle modalità di svolgimento del test, che non sarebbero state comunicate a tutti i partecipanti. Il 31 marzo prossimo, il contratto di molte oss di Coopservice, da anni in servizio alla Spezia, scadrà dopo aver già conosciuto un rinnovo di tre mesi.

"Chiediamo alla Regione Liguria di procedere immediatamente alla pubblicazione del bando relativo all'emendamento Rossomando per procedere con la stabilizzazione delle Oss e di farci conoscere i fabbisogni reali di Oss dell'Asl5 - affermano in una nota congiunta Cgil, Cisl e Uil -. Basta parole e promesse, basta con perdite di tempo: dobbiamo assolutamente evitare che 120 famiglie rimangano senza lavoro". (ANSA).