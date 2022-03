Sanità: Asl5, a maggio assunzioni oss

(ANSA) - GENOVA, 18 MAR - Dopo la sentenza del Tar che ha bocciato il ricorso presentato dai legali di 120 operatori socio sanitari contro il concorso per l'assunzione di 159 oss, la Asl5 potrà procedere in tempi brevissimi alle assunzioni, che partiranno dal primo maggio. Lo spiega una nota della Regione.

"La sentenza dimostra che Regione Liguria e Asl hanno sempre operato nel giusto dando le comunicazioni necessarie a tutti i partecipanti e seguendo gli iter necessari allo svolgimento del test", si legge in una nota della Regione.

"Indubbiamente siamo di fronte a una buona notizia, innanzitutto per la Asl5 della Spezia e per tutto il territorio: già dal 1° maggio si partirà con le assunzioni a tempo indeterminato di 159 operatori socio sanitari, si tratta di una delle più importanti in campo sanitario degli ultimi anni".

"Asl5 seguirà le procedure previste dalla normativa concorsuale vigente per assicurare l'assistenza agli ospiti delle nostre strutture - dichiara Paolo Cavagnaro, Direttore Generale ASL 5 - Ringrazio tutto il personale che si è impegnato nelle prove concorsuali lo scorso anno e che continua ad impegnarsi nella pubblicazione e nell'esecuzione dei concorsi per assicurare la presenza di personale medico e del comparto nei servizi ospedalieri e territoriali". (ANSA).