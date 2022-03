Pnrr: Toti, piano da 5-6 mld cambierà volto Liguria

(ANSA) - GENOVA, 18 MAR - "Si tratta di risorse ingenti, circa 5-6 miliardi di euro di investimenti, che andranno direttamente sul territorio, alle imprese, ai Comuni, Autorità portuali e altri enti". Lo ha evidenziato il presidente ligure Giovanni Toti illustrando il piano di investimenti della giunta per l'attuazione del Pnrr: "Un piano che dovrebbe cambiare radicalmente la faccia della nostra Regione" ha detto Toti.

Con l'obiettivo di creare 14.500 posti di lavoro all'anno, la Regione Liguria nel prossimo quinquennio investirà 106 milioni di euro di risorse del Pnrr nel comparto formazione-lavoro, 266 milioni nel settore trasporti, 138 milioni in progetti ambientali e 95 milioni in progetti urbanistici.

Il totale di 5-6 miliardi comprende i fondi per la sanità annunciati la scorsa settimana, investimenti sul ciclo dei rifiuti, sull'ambiente, sulle infrastrutture e sull'energia.

Al progetto 'Goal' per l'avviamento al lavoro saranno destinati 106 milioni di euro con l'obiettivo di trovare un'occupazione a circa 14.500 persone all'anno. Per l'acquisto di autobus green da destinare al trasporto pubblico ligure saranno investiti 250 milioni di euro, mentre 16 saranno destinati all'acquisto di due nuovi treni regionali. Solo un milione e 900 mila euro di risorse del Pnrr andranno al comparto turismo. "Un ammontare troppo esiguo - denuncia l'assessore al Turismo Gianni Berrino -, non in grado di spostare nulla nelle prospettive del settore".

Tre progetti di rigenerazione urbana a Sanremo, Genova e Sarzana (Borgo di Marinella) riceveranno 45 milioni di euro.

Previsti 35 milioni di euro di investimenti per la riqualificazione di oltre 2.600 case popolari in Liguria.

"Un'operazione straordinaria che potremo fare qui in Liguria solo grazie al Pnrr" commenta l'assessore all'Urbanistica Marco Scajola. A cui si aggiungeranno 15 milioni per 14 interventi di edilizia scolastica. A 58 progetti ambientali a livello regionale saranno destinati 138 milioni. In programma l'ammodernamento delle linee irrigue consortili lunensi del valore di 3,9 milioni di euro. Trentacinque milioni al progetto 'Il borgo dell'entroterra da rigenerare'. Confermate le risorse per l'ospedale agli Erzelli e per la nuova diga di Genova.

(ANSA).