Pnrr: Berlangieri a Invitalia, servono procedure più semplici

(ANSA) - SAVONA, 18 MAR - "Con questi finanziamenti abbiamo ancora difficoltà dal punto di vista burocratico. Per questo chiediamo di semplificare le procedure altrimenti le aziende vengono chiamate a fare investimenti e poi sono costrette a patire tempi e ritardi prima che arrivi il giusto aiuto". Lo ha detto il presidente degli industriali di Savona Angelo Berlangieri durante un incontro con Invitalia e i sindaci del Savonese riuniti nella sede dell'Unione Industriali per discutere del Contratto di Sviluppo Invitalia, strumento modificato recentemente a disposizione delle imprese per investimenti di grandi dimensioni nel settore industriale, agro-industriale, turistico e di tutela ambientale.

Anche l'assessore regionale Andrea Benveduti ha chiesto modifiche: "Siamo contenti che Invitalia abbia scelto la Liguria come prima tappa. Ho suggerito la necessità di parametrare la misura nazionale ai tessuti regionali o trasferire alla Regione un tesoretto da utilizzare con i bandi.

In regioni come la nostra con piccole imprese rischiamo di non toccare palla".

L'investimento minimo richiesto è di 20 milioni, che si riduce a 7,5 milioni solo per attività di prima trasformazione di prodotti agricoli, per progetti localizzati nelle aree interne del Paese ovvero che prevedano il recupero di strutture dismesse.

Paolo Praticò, di Invitalia ha detto che "il contratto di sviluppo è centrale nella politica industriale del paese. E' stato oggetto di alcune rivisitazioni, ma soprattutto è destinazione importante di nuove risorse per i progetti territoriali da legge di bilancio o Pnrr". Presenti anche il senatore ligure Paolo Ripamonti, vice presidente della commissione Industria, Turismo, Commercio del Senato.

Angelo Berlangieri ha aggiunto: "Abbiamo bisogno di nuove risorse visto che siamo stati capaci di presentare progetti e sarebbe il giusto premio. Il Contratto dei Sviluppo consente di poter intercettare le progettualità più importanti e accompagnarle verso la loro realizzazione" (ANSA).