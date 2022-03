Impresa Genova, in 10 per 70 minuti batte il Toro e si rilancia

Prima vittoria casalinga per il Genoa che sconfigge il Torino con una rete di Portanova giocando in inferiorità numerica dal 24' del primo tempo per l'espulsione di Ostigard per doppia ammonizione. Un successo che interrompe una striscia di 26 gare senza vittorie e rilancia in chiave salvezza la formazione di Blessin all'ottavo risultato utile consecutivo. Torino che parte bene con Izzo che di testa impegna Sirigu bravo ad alzare in angolo. Ma al 14' arriva il vantaggio del Genoa. Frendrup ruba palla sulla trequarti a Vojvoda e s'invola sulla destra, dal fondo lascia partire un cross teso con Berisha che sbaglia l'uscita, il pallone arriva a Izzo che non riesce a controllarlo e Portanova da due passi mette in rete. I granata faticano a reagire ma al 24' il Genoa rimane in dieci. Ostigard, già ammonito, interviene su Izzo al limite, il difensore ospite vola e in presa diretta il contatto sembra evidente tanto che Mariani non ha dubbi ad estrarre il secondo cartellino giallo e poi espellere il difensore norvegese. Nella ripresa i granata non riescono a sfruttare la superiorità numerica, il Genoa torna a credere nella salvezza (ANSA).