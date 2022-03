Giornate Fai, venti proposte in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 18 MAR - Venti proposte liguri in vetrina per le Giornate Fai di Primavera in programma sabato 26 e domenica 27 marzo prossimi, nell'ambito dell'evento nazionale dedicato al patrimonio culturale del paese che in questa edizione apre le porte di 700 luoghi solitamente inaccessibili o poco conosciuti in 400 città con visite a contributo libero. A Genova il Fai ha scelto Castello Mackenzie, Villa Cattaneo Dell'Olmo sede Fondazione Ansaldo, Villa Canali Gaslini, Antica Barberia Giacalone. A Ceriana (Imperia) saranno valorizzati la passeggiata alla chiesa di San Giovanni, il tour "Quando la devozione diventa arte", la chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo. A Ospedaletti (Imperia) in primo piano Casa e Collezione Laura, a Savona doppia proposta per Villa Cambiaso e i suoi segreti esoterici. A Loano (Savona) si andrà alla scoperta dell'antico castello dei Doria e del Palazzo Doria, si potrà percorrere la "Passeggiata del Principe" o l'itinerario "Loano sacra".

Nel Tigullio in evidenza Casa Carbone a Lavagna e l'Eremo di Sant'Antonio di Niasca a Portofino. In provincia della Spezia il Fai punta su Villa Rezzola a Lerici in frazione Pugliola, Casa Guani a Brugnato, Brugnato come caratteristico borgo "a tenaglia" nella Val di Vara e Podere Case Lovara a Levanto.

