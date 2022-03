Ciclismo: Sanremo, ci sarà la protesta per ospedale Albenga

(ANSA) - SAVONA, 18 MAR - Dopo la 'Grande Marcia' per il pronto soccorso all'ospedale di Albenga non si ferma la protesta. Domani in occasione del passaggio della Milano-Sanremo verrà composto un "muro umano", con striscioni e cartelli, nel tratto che va da Ceriale ad Andora, nel Savonese. La questura è in allarme temendo che qualcuno possa decidere di tentare di bloccare la corsa. "Ci saranno anche tante sorprese che preferiamo non svelare, - ha dichiarato Gino Rapa, il portavoce dei Fieui di Caruggi di Albenga, uno tra gli organizzatori della Grande Marcia -. Troveremo il modo di dare voce a chi chiede il pronto soccorso e un futuro certo per il nostro ospedale. Sarà una manifestazione unitaria e compatta".

Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis ha commentato: "La Milano-Sanremo sarà un'occasione speciale per la nostra battaglia".

Immediato l'intervento dei consiglieri regionali della Lista Toti: "Il sindaco Tomatis ha intenzione di snaturare un evento sportivo per garantirsi un po' di pubblicità. Cercare di danneggiare l'immagine di una grande classica del ciclismo, che non è solo un grande evento sportivo, ma costituisce anche un grande volano economico per tutto il territorio è sicuramente un comportamento che non possiamo far altro che definire irresponsabile". (ANSA).