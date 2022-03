Camion rifiuti slitta su ghiaia, travolto netturbino

(ANSA) - OSPEDALETTI, 18 MAR - Ha cercato di fermare il camioncino della nettezza urbana, del quale aveva perso il controllo su una strada in forte pendenza, ma è stato travolto dal mezzo che lo ha schiacciato contro la recinzione di una casa privata. Un netturbino è rimasto gravemente ferito stamane in strada Martina Noce, sulle alture di Ospedaletti (Imperia).

Secondo quanto ricostruito, l'uomo. 35 anni, era impegnato nella raccolta differenziata porta a porta, lungo una strada stretta, ripida e con l'asfalto in alcuni tratti coperto di ghiaia. A un certo punto, nonostante il freno a mano in funzione, il camioncino ha iniziato a muoversi autonomamente, slittando sulla ghiaia. Il netturbino, nel tentativo di evitare il peggio, ha cercato in ogni modo di fermarne la corsa, ma è stato travolto.

Nell'incidente, l'uomo ha riportato un trauma da schiacciamento.

Anche se gravemente ferito è riuscito a chiamare i soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e un'ambulanza della Croce Rossa. Vista la gravità del caso è stato allertato anche l'elisoccorso. (ANSA).