Arte: sfondo Venere Botticelli è Golfo Spezia? convegno

(ANSA) - GENOVA, 18 MAR - Il Golfo della Spezia con le sue insenature come sfondo di uno dei più iconici dipinti del Rinascimento italiano. Sono davvero i piccoli golfi del Varignano, delle Grazie e di Cadimare ad accompagnare la figura della 'Nascita di Venere' di Sandro Botticelli nello sviluppo verticale dell'opera? La teoria, già in passato dibattuta da gli storici dell'arte, torna ad animare le discussioni degli esperti e sarà al centro di un convegno organizzato per lunedì 21 marzo nel Centro d'Arte Moderna e Contemporanea della Spezia. A rinnovare la discussione i rilievi foto-cartografici del fotografo Roberto Celi, che ha sovrapposto una rappresentazione del Golfus Veneris, come veniva talvolta chiamato anticamente il Golfo della Spezia, con il dipinto del 1485 conservato presso gli Uffizi di Firenze. (ANSA).