Vendeva anabolizzanti vietati in palestra abusiva,denunciato

La polizia locale ha scoperto una palestra abusiva a Genova Cornigliano dove il titolare, insieme al suo collaboratore, vendeva anche anabolizzanti. I due, 61 e 51 anni, sono stati denunciati per detenzione illecita di steroidi anabolizzanti ai fini della messa in commercio e per utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze ai fini di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. Gli agenti hanno trovato in casa del collaboratore, nascoste sotto il vano del divano letto, 28 confezioni di 11 diversi farmaci, con all'interno fiale e compresse contenenti sostanze anabolizzanti con principi attivi vietati, assieme a 28 siringhe per le iniezioni intramuscolari. Dalla vendita di questi prodotti farmaceutici, l'uomo avrebbe potenzialmente ricavato tra i 3.500 e i 4000 euro. Dalle indagini è emerso che il gestore non aveva alcuna autorizzazione per la palestra. Nel corso della perquisizione gli agenti hanno trovato prima un borsone con alcune confezioni di medicinali per cui è necessaria la prescrizione medica, contenenti sostanze impiegate per aumentare artificialmente il rendimento fisico. A quel punto è scattata la perquisizione in casa dove sono stati trovati altri medicinali sotto il divano.

(ANSA).