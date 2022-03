Tennis: fermato da covid per 2 anni torna Aon Challenger Genova

(ANSA) - GENOVA, 17 MAR - Torna, dopo due anni di stop a causa del covid, sui campi in terra rossa di Valletta Cambiaso l'Aon Open Challenger - Memorial Giorgio Messina, torneo internazionale di tennis giunto alla 18/a edizione. Il torneo si conferma il secondo per importanza in Italia dopo gli Internazionali di Roma, grazie a un montepremi di 185 mila dollari. Nel 2014 è stato proclamato miglior Challenger del mondo, mentre nel 2018 e 2019 ha vinto quello di miglior Challenger Italiano. Sarà un'edizione con tante novità, iniziando dal cambio di data: "Diversi aspetti positivi, tra i quali lo svolgimento nella stessa settimana del Salone Nautico con il quale potranno nascere senza dubbio interessanti sinergie", spiega Mauro Iguera, presidente del comitato organizzatore. Dal punto di vista tecnico il torneo tornerà ad essere con 32 giocatori nel tabellone principale e non 48 come nell'ultima edizione: si inizierà il lunedì 19 e le finali sono previste sabato 24 settembre, mentre il Salone Nautico si terrà dal 22 al 27. L'ultimo vincitore del torneo nel 2019 è stato Lorenzo Sonego (ANSA).