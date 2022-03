Samp: allarme per Colley

E' allarme in casa Sampdoria verso la gara col Venezia per il difensore Colley che ha un leggero fastidio al ginocchio sinistro e oggi si è allenato tra palestra e piscina. Se non dovesse farcela al fianco di Yoshida ci sarebbe Ferrari, in pole position rispetto a Magnani. Affaticamento muscolare anche per Giovinco, la sua convocazione è in dubbio. La squadra si è allenata all'ora di pranzo al "Mugnaini" di Bogliasco, dove è salito in visita anche il presidente Marco Lanna. Marco Giampaolo e il suo staff hanno diretto una seduta sul campo 2 a base di esercitazione tecnica, prolungato lavoro tattico e partitella 10 contro 10 a campo ridotto. Domani, venerdì, è in agenda una seduta mattutina, quindi nel pomeriggio la partenza in treno alla volta di Mestre. (ANSA).