MediaWorld inaugura negozio 'smart' a Genova

(ANSA) - GENOVA, 17 MAR - La catena di distribuzione specializzata nell'elettronica e negli elettrodomestici MediaWorld apre a Genova il suo quarto punto vendita smart, occuperà 10 persone (5 nuovi assunti). Il punto vendita troverà spazio nell'area riqualificata dell'ex-mercato di corso Sardegna. L'apertura il 31 marzo. Sarà il terzo punto vendita della catena in Liguria, dopo la Fiumara a Genova e La Spezia, la struttura si estenderà su una superficie di circa 250 metri quadrati.

Il responsabile sviluppo della multinazionale Mediamarket Spa Piero Tegon ha illustrato cosa c'è dietro il concetto 'smart' durante un sopralluogo al cantiere. "Sarà un negozio di prossimità, vogliamo avvicinare il cliente al quale offrire servizi, un'accurata selezione di prodotti per ogni categoria merceologica con la possibilità d'acquisto multicanale. E' un concept che avevamo già in testa prima della pandemia, ma che la pandemia ha accelerato". "Per noi essere all'interno del progetto di riqualificazione dell'ex-mercato di corso Sardegna è importante, il mercato nasce come concetto commerciale di prossimità. Offriremo la consegna dei prodotti in giornata, servizi come la riparazione del telefono, il pronto all'uso e la sintonizzazione dei televisori. Attraverso lo 'scaffale infinito' digitale permetteremo al cliente di consultare online tutto l'assortimento della catena ritirando in negozio o consegnando a casa". "Il concetto 'smart' riguarderà ovviamente anche tutte le accortezze di sostenibilità ambientale: l'alimentazione a energia verde, l'illuminazione al 100% a led, i pavimenti in materiali al 100% riciclati e il sistema di recupero del calore, che MediaWorld introduce anche nei negozi più piccoli", ribadisce Tegon. (ANSA).