Elisoccorso, da Alisa 1 milione e mezzo ai pompieri per 2021

(ANSA) - GENOVA, 17 MAR - Via libera di Alisa alla liquidazione di 1 milione e 588mila euro ai vigili del fuoco per il servizio di elisoccorso d'emergenza integrato tecnico-sanitario in Liguria nel 2021. L'Azienda sanitaria della Regione Liguria, in base al rendiconto dell'ospedale San Martino di Genova, ha autorizzato il pagamento che comprende 600mila euro come quota annua fissa comprensiva dei voli e 988 mila euro per 247 voli effettuati nei giorni feriali. Il servizio d'emergenza tecnico sanitario con elicottero (Hetms), altamente specializzato, è effettuato con la collaborazione tra vigili del fuoco e servizio sanitario ligure, prevede equipaggi misti ed è distinto dal più comune Hems (servizio di emergenza sanitario).

Secondo la convenzione approvata nel luglio 2020, la Regione Liguria si è impegnata a versare ai vigili del fuoco un contributo con tetto annuo di 1 milione e 750mila euro: una quota fissa di 600mila euro comprensiva di 115 giornate concordate tra "118" e pompieri indipendentemente dal numero di interventi effettuati nelle giornate, più una somma variabile che prevede 4mila euro per ciascun intervento. (ANSA).