Covid: Toti, allentare regole dopo 31 marzo ma non del tutto

(ANSA) - GENOVA, 17 MAR - "Dopo il 31 marzo certamente andrà fatto un allentamento delle restrizioni anti covid, ma credo vada fatto in modo ponderato, vigilato, serio e attento, perché le ricadute sono sempre dolorose. Cominciamo a scivolare verso la normalità per green pass e mascherine, così odiate specie in primavera all'aperto. Però facciamolo con delle tappe di controllo". Lo prospetta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in un podcast.

"I governatori stanno incontrando il Governo per parlare di come sarà l'Italia dopo il 31 marzo, quando - come ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi - lo stato di emergenza finirà. Ma non potrà essere dismesso del tutto, lo dico per quei lavoratori che hanno tenuto in piedi il nostro sistema sanitario, gli hub vaccinali, i centri tamponi, che altrimenti rischierebbero di stare tutti a casa non vigilando su una malattia che ancora c'è", sottolinea Toti. (ANSA).