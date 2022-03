Ucraina: in convento Taggia centro più grande dell' imperiese

(ANSA) - TAGGIA, 16 MAR - C'è chi è scappato in auto da Kiev, come il caso di due donne con al seguito i rispettivi figli e chi ha raggiunto l'Italia a bordo di convogli umanitari.

Nel centro di accoglienza allestito preso il convento dei Dominicani a Taggia, il più grande della provincia di Imperia, sono già venti i profughi ucraini, che hanno trovato ospitalità.

Sei sono arrivati ieri, gli altri oggi ed è previsto l'arrivo di altrettante persone nella prossima settimana.

"C'è anche una famiglia guarita dalla tubercolosi - afferma don Alessandro, il responsabile -. Abbiamo fino a quarantanove posti, ma vogliamo tenerne qualcuno, anche solo due o tre, per le emergenze". "La struttura è ben organizzata - prosegue don Alessandro - ed ha tutto il necessario per l'accoglienza.

Abbiamo generi alimentari a lunga e breve conservazione e soprattutto tanta disponibilità da parte dei fornitori, medici e volontari che prestano al loro assistenza in modo gratuito".

C'è chi si prodiga per assicurare il pranzo e la cena, lavorando in cucina e chi, come un elettricista, ha dato una mano a risolvere quei piccoli grandi problemi tecnico-logistici che si possono presentare senza preavviso. La maggior parte delle camere sono doppie o triple, qualcuna è da sei posti e poi ci sono tanti lettini per i più piccoli, qualcuno di età compresa tra i 2 e i 4 anni. (ANSA).