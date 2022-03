Terrorismo: fabbricavano ordigni, arrestati due anarchici

I carabinieri del Ros e i poliziotti della Digos di Genova stanno eseguendo a Roma un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Genova, nei confronti di due militanti anarchici, in precedenza inseriti nel circuito anarchico del capoluogo ligure, accusati di detenzione di materiale esplodente e tentata fabbricazione di ordigni esplosivi improvvisati. L'indagine è partita a giugno 2021 dopo il ritrovamento, in un bosco sulle alture di Genova, di un ordigno esplosivo e una ingente quantità di polvere pirica oltre a materiale elettrico per fabbricare altri congegni. Per gli investigatori, coordinati dal sostituto prociratore della Dda Fedrico Manotti, la zona era usata come deposito. Secondo la procura il materiale e la tecnica costruttiva sarebbe la stessa usata per il danneggiamento di due tralicci nella zona del santuario della Madonna della Guardia avvenuto il 13 luglio e poi rivendicato con un comunicato su un sito d'area. I due arrestati erano fino a pochi mesi fa inseriti nel circuito anarchico genovese e ritenuti vicini alle posizioni della federazione Anarchica informale.