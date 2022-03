Spezia: Motta come Italiano, si gode passo salvezza

(ANSA) - LA SPEZIA, 16 MAR - Niente ritorno al Mapei Stadium per Mehdi Bourabia, che continua ad essere l'oggetto misterioso della stagione dello Spezia. Il centrocampista marocchino, prelevato in estate dal Sassuolo, si è fermato ieri per un problema muscolare che rischia di tenerlo fuori a lungo. Lesione al quadricipite della gamba destra, da valutare a metà della prossima settimana quando si sarà assorbito l'ematoma.

Thiago Motta ha però recuperato l'attacco pesante: Manaj, fuori per un affaticamento, e Nzola, non convocato contro il Cagliari. La vittoria sui sardi dipinge una classifica che, a questo punto del campionato, rispecchia esattamente il percorso fatto la scorsa stagione con Vincenzo Italiano: 29 punti in 29 partite. Contro il Sassuolo l'obiettivo è muovere la classifica, per poi non sbagliare lo scontro diretto contro il Venezia del turno successivo. Ripartito per gli Stati Uniti, il presidente, Philip Platek, sarà di ritorno ad aprile quando sono attese novità sul progetto di ampliamento dello stadio Picco. (ANSA).