Orsero: utile netto +51%,ricavi in crescita a quasi 1,1 miliardi

(ANSA) - GENOVA, 16 MAR - Orsero, leader nell'Europa mediterranea per l'importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi ha chiuso il 2021 con un utile netto di 18,5 milioni, in crescita del 51% rispetto al 2020 e ricavi totali pari a circa 1,1 miliardi, il 2,7% in più dell'anno scorso. La posizione finanziaria netta, 84,3 milioni è migliorata rispetto ai 103,3 milioni di dicembre 2020. "Siamo molto soddisfatti degli ottimi risultati conseguiti nel 2021 che confermano la bontà del nostro piano strategico e ci consentono di puntare con fiducia a raggiungere i traguardi ancora più ambiziosi definiti per il 2022. Il gruppo ha raggiunto un livello di solidità del proprio core business che ci consente di guardare al futuro pensando alla crescita" ha commentato la ceo Raffaella Orsero ricordando fra i progetti strategici portati avanti nel 2021 l'acquisizione a fine anno del 50% di Agricola Azzurra che consente di rafforzare il presidio delle filiere di prodotto italiano. Ma potrebbero esserci anche altre acquisizioni in vista. Il co-ceo e cfo di Orsero, Matteo Colombini, sottolinea infatti la "situazione patrimoniale molto solida che permette di pensare concretamente ad una crescita importante anche per linee esterne". Il cda proporrà all'assemblea dei soci la distribuzione di un dividendo di 30 centesimi per azione, il doppio rispetto al 2020 e ha deliberato di sottoporre all'assemblea la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie di Orsero previa revoca della precedente autorizzazione per la parte non eseguita. (ANSA).