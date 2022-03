Covid: in Liguria continuano a crescere i positivi, 4 morti

(ANSA) - GENOVA, 16 MAR - Continuano ad aumentare i positivi al covid in Liguria che sono tornati sopra quota 15 mila.

Attualmente i malati sono 15117, 591 più di ieri. I nuovi casi sono 1572 a fronte di 11137 tamponi (3472 molecolari e 7665 test antigenici). Il tasso di positività è del 14,11%. I nuovi positivi sono 706 nell'area di Genova, 283 nello Spezzino, 258 nel Savonese, 167 nell'Imperiese, 156 nel Tigullio, 2 non sono residenti di regione. I guariti sono 977. Gli ospedalizzati sono 248, 4 meno di ieri. Tra i ricoverati 11 sono in terapia intensiva, come ieri ( 2 non sono vaccinati). Quattro i morti: avevano un'età compresa tra 69 e 85 anni. I decessi da inizio pandemia sono 5163. In isolamento domiciliare ci sono 13452 persone, 132 in più rispetto al giorno precedente, e in sorveglianza attiva ce ne sono 1751. Nelle ultime 24 ore sono stati somministrati 2336 vaccini a vettore mRNA e 38 vaccini proteici (ANSA).