Covid: il lockdown raccontato in una mostra fotografica a Genova

(ANSA) - GENOVA, 16 MAR - Il lockdown raccontato attraverso gli scatti del fotografo Massimo Cebrelli. Sarà inaugurata domani la mostra Chiusura totale, un racconto per immagini delle lunghe giornate di marzo 2020 in cui Genova, come tutte le città italiane, ha visto il divieto di tutti gli spostamenti non strettamente necessari e la chiusura delle attività economiche non essenziali. Le foto saranno esposte al Palazzo della Borsa.

L'obiettivo del fotografo genovese ha immortalato prima il vuoto improvviso di strade, piazze e molti angoli del centro cittadino e poi, tornando a percorrere gli stessi itinerari nei mesi successivi, ha visto quello stesso vuoto riempirsi lentamente e tornare gradualmente alla vita.

"Quando ho visto il lavoro di Cebrelli - commenta il presidente della Camera di Commercio Luigi Attanasio - ho subito pensato che avremmo dovuto fissare nello spazio e nel tempo queste immagini, farne tesoro per ricordare a noi stessi e alle generazioni future il segno indelebile che la pandemia globale ha lasciato nelle nostre vite. E lo sforzo immane che tutti - Governo, cittadini, imprenditori - abbiamo dovuto compiere per superare le varie ondate della pandemia senza più dover ricorrere alla chiusura totale di quei terribili giorni di marzo 2020". La mostra resterà aperta fino al 31 marzo, 7 giorni su 7, con orario 10/19.

Ingresso gratuito, obbligo di certificazione verde rafforzata.

(ANSA).