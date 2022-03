Capitale Cultura: Tigullio sconfitto vuol proseguire nel lavoro

(ANSA) - SESTRI LEVANTE, 16 MAR - Delusione, ma voglia di non disperdere il lavoro fatto. Il Tigullio reagisce così alla proclamazione di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024.

Essere arrivati nella short list per Sestri Levante e il Tigullio era già stato un grande risultato, ma la voglia di vittoria ha accarezzato tutti i Comuni partecipanti. Ci complimentiamo con la città vincitrice e con i suoi progettisti - hanno dichiarato i Comuni che hanno partecipato al progetto di Sestri Levante con il Tigullio e cioè Camogli, Chiavari, Rapallo, Recco, Santa Margherita Ligure - È stata un'opportunità eccezionale anche e soprattutto perché, nonostante la mancata vittoria, il nostro impegno non si ferma qui. Siamo convinti di aver vissuto un momento storico per il Tigullio. Abbiamo impostato un metodo di lavoro fin qui inedito per il nostro territorio, che si è unito per la prima volta verso un obiettivo comune, in cui la cultura è centro e motore.

Siamo riusciti per la prima volta ad avviare un processo di co-progettazione unendo le amministrazioni pubbliche, l'associazionismo culturale, il terzo settore, gli enti di formazione".

C'è dunque la volontà del territorio di portare avanti il progetto presentato, l'Atlante culturale del Tigullio, e a breve infatti ci sarà un incontro per definire il cammino: "Ripartiamo da qui, con la volontà di dare gambe al piano strategico della cultura per costruire uno sviluppo concreto e co-progettato per tutto il nostro territorio" concludono i sindaci. (ANSA).