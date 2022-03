Cantieri autostrade: 12 km di coda sulla A10 per incidente

(ANSA) - GENOVA, 16 MAR - Traffico in tilt nella Liguria di Ponente a causa di un incidente avvenuto sull' autostrada A10 Genova-Ventimiglia al termine di un restringimento di carreggiata dovuto a un cantiere per la manutenzione: si registrano 12 km di coda tra Savona e Varazze in direzione Genova. Nel tamponamento, avvenuto al km 31+500, sono rimasti coinvolti tre mezzi pesanti. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. In prossimità dell'incidente il traffico defluisce su una corsia. Sul posto sono arrivati il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale e i mezzi di soccorso. Si registra anche una coda di 1 km tra Arenzano e Celle Ligure per lavori. (ANSA).