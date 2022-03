Sindaco Bucci, ottenuti 24mila posti lavoro negli ultimi 5 anni

(ANSA) - GENOVA, 15 MAR - "Non abbiamo ancora una stima di quanti posti di lavoro si creeranno grazie ai progetti finanziati con il Pnrr, la faremo presto ma intanto possiamo dire che negli ultimi 5 anni abbiamo ottenuto 23, 24 mila nuovi posti di lavoro a Genova, sono dati che pubblicheremo presto e che non tengono conto degli ultimi tre mesi". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci questa mattina a margine di un convegno del Comune di Genova sui progetti legati ai fondi europei per la ripartenza. "Sul futuro si può fare una stima sommaria dicendo che ci saranno i posti legati alla realizzazione delle infrastrutture progettate e quelli delle persone che saranno attirate a Genova grazie a queste nuove infrastrutture, è difficile prevedere quanti ma siamo sempre sull'ordine delle migliaia". (ANSA).