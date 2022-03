Ponte Genova: procuratore, tragedia serva per evitarne altre

(ANSA) - GENOVA, 15 MAR - "E' un risultato importante.

Speriamo che questa tragedia serva da lezione affinché queste cose non succedano più". Così il procuratore di Genova Francesco Pinto che, insieme ai colleghi Massimo Terrile e Walter Cotugno, ha dato il parere favorevole alla richiesta di patteggiamento di Autostrade per l'Italia e Spea per il crollo del ponte Morandi.

