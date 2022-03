Pnrr: Piciocchi, 800 mln per Genova, lavori entro 3 anni

(ANSA) - GENOVA, 15 MAR - "Siamo molto orgogliosi del nostro piano che cuba oltre 800 milioni di euro, progetti che riguardano scuole, parchi, fortificazioni, rigenerazioni urbane dal centro storico al ponente. E' un lavoro su cui la macchina comunale è molto impegnata perché dovranno essere realizzati nel giro di tre anni". Pietro Piciocchi, assessore comunale al Pnrr, ha presentato così il convegno voluto dal Comune di Genova per raccontare "per la prima volta il Pnrr alla città - continua - ora la nostra idea è di replicare questo tipo di appuntamento sui singoli territori per cercare di coinvolgere al massimo i cittadini". Tra i progetti più interessanti Piciocchi cita come "particolarmente importanti i 70 milioni per la riqualificazione dei forti genovesi, gli oltre 100 milioni destinati alla qualità dell'abitare del centro storico: penso alla riqualificazione di Sampierdarena con 130 milioni, ma sono molto contento anche per alcuni piccoli progetti su asili, palestre e mense delle scuole cittadine che saranno completamente riqualificati". (ANSA).