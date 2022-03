Costa Crociere offre 500 posti di lavoro a bordo delle sue navi

(ANSA) - GENOVA, 15 MAR - Con il ritorno in servizio dell'intera flotta di 12 navi entro la prossima estate, Costa Crociere offre 500 posti di lavoro.

Si tratta di 30 posizioni lavorative diverse, ognuna delle quali prevede un numero differente di posti disponibili: addetto alle escursioni (55 posti); tecnico del suono (10i); programmatore tv (14); animatore (45), assistente capo animatore (35), animatore bambini (45), animatore ragazzi (30) e operatrice di asilo nido per bambini sotto i tre anni (10); bartender (22); disk jockey (8); sommelier (14); casaro (15); istruttore sportivo (20); fotografo (25); personal cruise consultant (10); hostess internazionale (26); direttore risorse umane (4); sales & marketing manager (4); specialty restaurant manager (10); assistente del direttore food & beverage (10); assistente del restaurant manager (5); casinò dealer (30), casinò host (5) e cassiere di casinò (6); hospitality & operation manager (2); addetto all'ospitalità/receptionst (50); learning officer/addetto alla formazione del personale (6); digital assistant (10); media manager (6); hotel controller (5); assistente dell'inventory officer (10); cassiere (11); custom & immigration purser (5); crew purser (5). La ricerca di personale, che è già aperta e proseguirà sino a fine primavera 2022, avviene tramite candidatura diretta. Per sottoporre la propria domanda per una delle posizioni disponibili basta accedere al sito web della compagnia dedicato al recruiting: https://career.costacrociere.it/ Oltre a questa selezione relativa a persone già qualificate, nel corso del 2022 Costa Crociere attiverà in diverse regioni italiane anche corsi di formazione gratuita finalizzati all'assunzione. Le informazioni a riguardo di questi corsi saranno disponibili su https://career.costacrociere.it/. (ANSA).