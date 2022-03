Vaccini a pompieri, Tar Liguria respinge stop ad obbligo

(ANSA) - GENOVA, 14 MAR - ll Tar della Liguria ha respinto la richiesta di sospendere gli atti di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale anti Sars-Cov-2 dopo il ricorso di sette vigili del fuoco.

"Nella fase cautelare appare preminente l'interesse pubblico alla salute (articolo 32 della Costituzione) in funzione del quale è stato pensato l'obbligo vaccinale", spiegano i giudici amministrativi nelle motivazioni dell'ordinanza pubblicata oggi.

I pompieri ricorrenti contro il Ministero dell'Interno contestavano "la sospensione del diritto di svolgere l'attività lavorativa e della retribuzione sino all'avvio o al completamento dell'obbligo vaccinale, o alla somministrazione della dose di richiamo, salvo la conservazione del posto di lavoro".

ll Tar della Liguria ha deciso di "non discostarsi" da quanto previsto per gli obblighi vaccinali dei sanitari che "appaiono replicabili anche in relazione ai lavoratori del comparto sicurezza, i quali svolgono attività caratterizzate da una dimensione di cura e tutela che rende inevitabile una generale e frequente condizione di stretto contatto all'interno della collettività di riferimento". (ANSA).