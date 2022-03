Ucraina: montato a Brignole l'infopoint dedicato a profughi

(ANSA) - GENOVA, 14 MAR - "Questo è il primo dei quattro infopoint che stiamo aprendo in tutte e 4 le province liguri.

Saranno d pronto accesso anche a per coloro che arrivano con mezzi propri e non solo per le persone che sono state trasferite dalle varie associazioni. Ci immaginiamo un uso residuale rispetto alla domanda che abbiamo avuto fino a oggi ma importante per orientare tutte le necessità". Lo ha detto il governatore Giovanni Toti in visita all'infopoint - una tenda e un modulo prefabbricato - montato dalla Protezione civile poco lontano alla stazione Brignole. Nell'infopoint saranno assegnati i codici Stp (straniero temporaneamente presente), saranno eseguiti i test antigenici, verranno forniti eventuali dispositivi di protezione individuale e sarà distribuito materiale informativo sulla prevenzione. (ANSA).