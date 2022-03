Ucraina: a Genova mezzi pubblici gratuiti per i profughi

(ANSA) - GENOVA, 14 MAR - Bus, pullman su linee extraurbane, metro, impianti di risalita gratuiti per i profughi in arrivo a Genova provenienti dall'Ucraina. Lo comunicano l'assessore alla Mobilità Matteo Campora, i consiglieri delegati alle Politiche sociali Mario Baroni e alla Protezione civile Sergio Gambino.

«Ringraziamo Amt Genova - dicono l'assessore Campora e i consiglieri Baroni e Gambino - per aver condiviso subito la nostra proposta. In queste ore stiamo studiando in quali modalità offrire questo servizio a chi, in fuga dalla guerra, sta cercando una sistemazione temporanea a Genova. I genovesi continuano a dare grande dimostrazione di generosità nei confronti del popolo ucraino e noi tutti vogliamo fare la nostra parte». (ANSA).