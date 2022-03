Sanità: caos pronto soccorso Genova per sovraffollamento

(ANSA) - GENOVA, 14 MAR - Caos nei pronto soccorso genovesi questa mattina a causa del sovraffollamento. Al Galliera, San Martino e al Villa Scassi il numero degli accessi è molto superiore alla media degli ultimi giorni. "Il San Martino - spiega Salvatore Giuffrida direttore generale del policlinico genovese - non scende sotto i 180-200 accessi ogni 24 ore da venti giorni. Abbiamo visto un incremento di 40 casi in più di media". Tra le cause del carico anche il Covid: nelle ultime settimane i contagi stanno risalendo e di conseguenza anche i ricoveri. In mattinata i ricoveri al San Martino sono stati rallentati e in alcuni casi dirottati sugli altri pronto soccorso cittadini. (ANSA).