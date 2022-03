Maltrattamenti in rsa Taggia, Gdf chiede supporto medico

(ANSA) - TAGGIA, 14 MAR - Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Imperia, che oggi ha effettuato un blitz nella rsa "Le Palme", di Taggia, ha chiesto il supporto di personale medico per il controllo dei pazienti e anche per l'approfondimento di alcuni aspetti sanitari dell'indagine, che riguarda un presunta serie di maltrattamenti nei confronti degli anziani degenti. A quanto si apprende l'attività investigativa sarebbe decollata l'estate scorsa e sarebbe stata portata avanti anche con intercettazioni ambientali. Decine gli avvisi di garanzia notificati oggi. Alcuni dei letti sarebbero in convenzione con l'azienda sanitaria. (ANSA).