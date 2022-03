Genoa Film commission, boom nel 2021, produzioni per 21 milioni

(ANSA) - GENOVA, 14 MAR - 312 produzioni assistite per 1.191 giornate di produzione, 4.689 collocamenti per 18.396 giornate di lavoro e 12.535 notti d'albergo con ricadute economiche dirette per oltre 7,5 milioni, un valore complessivo delle produzioni che supera i 21 milioni, 80 comuni liguri coinvolti.

Sono questi i numeri di Genova Liguria Film Commission che chiude un 2021 con performance più che raddoppiate rispetto all'anno record 2020.

L'anno appena trascorso si è concluso con risultati rilevanti, a partire dal successo di Blanca (Rai Fiction/Lux Vide), la più vista secondo l'audience d'autunno, con una media di 5,5 milioni di spettatori e 25,5% di share, ma anche Hotel Portofino (Sky), The Serpent Queen, la seconda stagione di Petra e Blocco 181 e, il 28 marzo, l'uscita su Rai1 di Sopravvissuti.

Un successo supportato dal progetto di marketing Digital Fiction Festival, che ha fatto interagire le case di produzione con il territorio e i servizi di GLfc. "L'audiovisivo è reale motore di sviluppo - spiega l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti - e incentivo all'occupazione e alla valorizzazione della nostra cultura e del territorio. Grazie al lavoro di Genova Liguria Film Commission, gli sforzi di Regione Liguria, con bandi che dal 2016 a oggi hanno avuto una dotazione di 6 mln hanno portato importanti ricadute sul territorio".

La Regione ha annunciato un doppio bando da 1,5 milioni che vuole attrarre da un lato nuove produzioni estere (750 mila euro) e dall'altro sostenere lo sviluppo e la produzione dei progetti locali (750 mila euro). Per la presidente di GLfc Cristina Bolla "dopo anni difficili per l'industria creativa questo bando rappresenta un'importante azione di rilancio per il territorio e le imprese liguri". Nei primi mesi 2022 sono già 84 le produzioni assistite e censite, 90 giorni di pre-produzione, 70 giorni di riprese per un totale di 160 giornate di produzione, 349 collocamenti per 910 giornate di lavoro e 335 notti d'albergo con ricadute dirette oltre 150 mila euro. Sono stati coinvolti 32 Comuni liguri per produzioni e riprese.

"Avevamo identificato il settore - aggiunge l'assessore alla Cultura Ilaria Cavo - come fattore di restart e lo è stato".

(ANSA).