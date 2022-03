Covid: salgono i ricoverati, sono 14 in più

(ANSA) - GENOVA, 14 MAR - Aumentano i ricoveri per covid in Liguria. Gli ospedalizzati sono 270, 14 in più rispetto a ieri.

I malati in terapia intensiva sono 13, 5 non vaccinati. I positivi sono 14100, 37 più di ieri. I guariti sono 480. Non ci sono stati decessi. I morti da inizio pandemia sono 5153. I nuovi positivi sono 517 a fronte di 1241 tamponi molecolari e 2709 test antigenici. Il tasso di positività è al 13,08%, mentre a livello nazionale è al 14,1%. I nuovi casi sono stati tracciati 260 nell'area di Genova, 109 nel Savonese, 85 nello Spezzino, 37 nel Tigullio, 25 nell'Imperiese e 1 non è residente in Liguria. In isolamento domiciliare ci sono 13248 persone, 67 persone in più rispetto alle 24 ore precedenti, in sorveglianza attiva ce ne sono 1796.Nelle ultime 24 ore sono stati somministrati 1174 vaccini, di cui 11 proteici (ANSA).