Ucraina: a Sanremo fiaccolata per ricordare vittime guerra

(ANSA) - SANREMO, 12 MAR - Una fiaccolata per ricordare i caduti in guerra è stata organizzata dalla comunità ucraina, in serata, in piazza Colombo a Sanremo. Una trentina i partecipanti, tra cui alcune autorità religiose della chiesa greco ortodossa locale. Nel corso della manifestazione sono state esposte alcune foto dei caduti e sono stati anche pronunciati i loro nomi. "Siamo qui per rendere omaggio ai nostri morti, vittime di questa guerra crudele e inaspettata della Russia, del cosiddetto nostro fratello - afferma Olga, una delle organizzatrici -. Vogliamo pregare per le nostre vittime, nominare i nomi dei nostri caduti e ricordarli, perché sono tutti eroi". E ancora: "Ogni vittima ha il proprio nome e la propria storia e dobbiamo ricordarli per sempre, perché stanno combattendo non solo per la libertà dell'Ucraina, ma anche dell'Europa e di tutto il mondo". Olga ha poi ricordato che molte famiglie sono già state ospitate in provincia di Imperia, da parte di privati e istituti religiosi, e tante altre devono ancora arrivare. (ANSA).