Toti, a maggio Dp World in visita a Genova

(ANSA) - GENOVA, 12 MAR - "Oggi abbiamo visitato il Porto di Dubai, accogliendo anche una nave Messina in arrivo da Genova.

Un'occasione importante di confronto dove abbiamo incontrato i vertici di DP World, una delle più grandi società di terminalisti a livello mondiale, che a maggio verrà a Genova".

Lo scrive sui social il governatore ligure Giovanni Toti che si trova a Dubai per Expo. Dp World, scrive Toti "non ha mai investito in Italia ma speriamo che prenda presto in considerazione la possibilità di svilupparsi anche nel nostro Paese. E dopo l'incontro -conclude - hanno già fissato una data a maggio in cui verranno a trovarci a Genova. La Liguria c'è ed è pronta per nuove sfide".

"Oggi abbiamo realizzato una visita importante - che sono certo porterà frutti importanti - a Dp World, il principale terminalista della zona degli Emirati con 22 milioni di contenitori mossi all'anno. Un'area gigantesca, una catena logistica straordinaria che ha dimostrato interesse per venire in Liguria e che incontreremo già a maggio per un nuovo round di colloqui". ha detto poi Toti durante un punto stampa al Boat Show di Dubai, dove si trova in missione istituzionale. "Direi che è stata un'ottima trasferta dove molte cose sono state seminate per la nostra regione - ha detto Toti -. Dp World tornerà a maggio in Liguria per una serie di colloqui che abbiamo avviato oggi. Loro sono grandi terminalisti, sono operatori di dry port e della logistica, sono tra i principali operatori del feederaggio, hanno una gamma di prodotti straordinaria. Vedremo quali condizioni vi sono, ma certamente il fatto che il massimo vertice di Dp World abbia dedicato alcune ore ad approfondire la situazione con la Liguria e con i suoi vertici credo che sia di buon auspicio - ha concluso - per l'arrivo di investimenti in Liguria". (ANSA).