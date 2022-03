Thiago Motta raggiante, prestazione è stata corale

(ANSA) - LA SPEZIA, 12 MAR - "E' stata una buona partita che ci ha fruttato una vittoria importante. Dal primo all'ultimo minuto, compreso chi è subentrato ed era in panchina, è stata creata un'atmosfera bellissima oggi". Tra i segnali che possono renderlo felice, il fatto che la squadra non si sia disunita dopo il rigore parato da Cragno a Verde. "Non ci ha tagliato le gambe, anzi abbiamo trovato una marcia in più proprio a partire dall'episodio sfortunato. Nel calcio può succedere di sbagliare, il primo a lanciare un segnale è stato proprio Verde che ha continuato a correre, attaccare e difendere. E' un ragazzo altruista, dentro e fuori dal campo. Stavamo spingendo, ma non ci siamo lasciati prendere dalla foga, offrendo il fianco a un Cagliari che in contropiede è molto pericoloso". Il rientro di Kiwior ha permesso di formare il centrocampo con Maggiore e Bastoni, protagonista di molte vittorie. "Si completano molto bene. Riescono ad avere un buon atteggiamento quando abbiamo la palla e quando siamo senza palla. Il Cagliari ha giocatori forti e tecnici, sapevamo che dovevamo essere solidi in mezzo. Merito loro, ma anche degli attaccanti e dei difensori. Oggi più che mai è una vittoria di squadra". Il punto del collettivo sta a cuore a Motta. "Merito di tutti quando non subisci reti. Vedo sforzi importanti, in allenamento e in partita, da parte degli attaccanti per esempio. Non è sempre facile per un attaccante sacrificarsi, ma è la strada giusta verso i nostri obiettivi".

La scelta di privarsi di Manaj dal primo minuto ha stupito ma è risultata vincente. "Oggi è partito dalla panchina per una questione tattica. Il suo contributo è sempre enorme, anche quando giocava poco. Si è meritato tutto ciò che sta ottenendo, compreso il rispetto dei suoi compagni. Ma fatico davvero a parlare dei singoli questa sera. Dovrei citare Gyasi, che lotta perché ce l'ha nel sangue, ma sa anche allungare le squadre avversarie e stoppare la palla in area. Oggi tutti sono stati capaci di interpretare le consegne dal primo minuto. Si meritano queste soddisfazioni, non si sono mai tirati indietro". (ANSA).