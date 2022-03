Maltempo: allerta Gialla per neve da domani nel savonese

(ANSA) - GENOVA, 12 MAR - Arpal ha emesso una Allerta Gialla per neve per la giornata di domani sui versanti padani di Ponente della Liguria, l'area dell'entroterra savonese fino alla Val Bormida e la Valle Stura.. L'allerta scatterà domani alle 18.00. Negli ultimi giorni le temperature, soprattutto nelle zone interne della regione, si sono mantenute piuttosto basse; la scorsa notte c'è stato un leggero incremento ma domenica sera, sullo scenario meteo ligure, si affaccerà un'ondulazione depressionaria in quota che porterà precipitazioni diffuse di intensità debole spiega una nota.

Stante le temperature i fenomeni saranno nevosi in particolare sui versanti padani di Ponente, con la Val Bormida inizialmente maggiormente interessata (zona attraversata dall'autostrada A6); i fiocchi interesseranno anche, dalla tarda serata di domenica, la Valle Stura, mentre è ancora da valutare l'eventuale interessamento della Valle Scrivia a cavallo tra domenica e lunedì.

Nelle altre zone della regione sono attese deboli piogge, in particolare sul centro Ponente; i fenomeni andranno attenuandosi dalla tarda mattinata di lunedì e si esauriranno intorno a metà giornata. Da segnalare anche il vento forte dai quadranti settentrionali previsto sul centro Ponente.

La scorsa notte il valore minimo su scala regionale, -5.1, si è registrato ai 1845 metri di Poggio Fearza (Montegrosso Pian Latte, Imperia); nelle zone interne da segnalare -2.9 a Santo Stefano d'Aveto (Genova), -1.5 a Sassello (Savona), -0.9 a Montenotte Inferiore (Cairo Montenotte, Savona).

Ricordiamo che l'allerta gialla per neve segnala i possibili effetti al suolo, con nevicate deboli su zone sensibili quali i tracciati autostradali e/o nevicate moderate su zone collinari non sensibili con formazione di ghiaccio e gelate diffuse dice Arpal. (ANSA).