Chiavari: Messuti candidato sindaco civico su scia di Di Capua

(ANSA) - CHIAVARI, 12 MAR - Federico Messuti, 50 anni, avvocato e già consigliere comunale con deleghe ai settori legale e informatico dal 2017 nella amministrazione di Marco Di Capua, è il candidato sindaco delle liste civiche Avanti Chiavari, Maestrale e Partecipattiva. "In questi cinque anni abbiamo cambiato il volto di Chiavari. Abbiamo investito nella sicurezza, nella cultura, nello sport e nel sociale. Abbiamo rivoluzionato la gestione dei parcheggi, creato nuove pedonalizzazioni e nuove isole ecologiche. Sono state ridotte le imposte, senza aumentare le tariffe. Abbiamo raggiunto tanti i traguardi e siamo solo all'inizio di un percorso, che ci porterà a disegnare la Chiavari del futuro. Il nostro programma elettorale del 2017, che contava ben 75 punti, è stato realizzato per più del 95%", dice Federico Messiti. " Ora, vogliamo andare avanti, e continuare con la nostra visione di una città più bella, con una nuova passeggiata mare fino alla piscina del Lido, che sarà ripristinata. Più moderna, con un nuovo polo scolastico e una grande area verde che sorgerà sopra il nuovo depuratore. Più sicura con il rifacimento delle difese mare e la creazione dello scolmatore del Rupinaro. Più efficiente e più sostenibile, con investimenti nei quartieri e nelle frazioni. Sempre coerenti con la nostra visione, vogliamo proseguire con il nostro progetto civico. Credo nel lavoro di squadra, nella competenza e nella passione, e per questo mi candido a Sindaco della nostra città", conclude il candidato sindaco.

Messuti avrà al suo fianco anche Michela Canepa , vedova di Marco Di Capua. “Sono qui, con Federico, per continuare in prima persona, come

candidata, il percorso iniziato cinque anni fa da Marco. Mi candido, ora, proprio con Federico e con la stessa squadra che ha saputo dimostrare di essere degna di fiducia per professionalità ed impegno. Sono qui perché credo nella nostra visione di Chiavari e a questo progetto mi dedicherò con grande passione” dichiara Canepa.