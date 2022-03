Allegri, Morata tra primi in Europa livello tecnico

(ANSA) - GENOVA, 12 MAR - E' soddisfatto Massimiliano Allegri che si gode un Alvaro Morata in grande spolvero a Genova con una doppietta: "Tecnicamente è tra i primi in Europa: se gioca spalle alla porta fa più fatica, quando è più defilato invece mette in campo tutte le sue qualità che sono molto importanti", sottolinea il tecnico della Juventus che applaude la prestazione dei suoi ragazzi: "Hanno fatto bene, non era facile vincere a Genova: possiamo consolidare il quarto posto e preparare nel migliore dei modi la sfida di Champions League dove speriamo di recuperare Dybala, è anche fresco mentalmente e c'è bisogno di gente così. La squadra sta crescendo sul piano della fiducia e del palleggio, ma deve migliorare quando deve trovare gli attaccanti. Nella sua analisi il tecnico bianconero si sofferma su Kean che non ha fatto rimpiangere Vlahovic: "Ha fatto una buona prestazione: quando gioca è sempre efficace. Quando ha lo spazio per muoversi è devastante, poi deve migliorare su alcuni aspetti ma senza dubbio per noi è un elemento importante". Chi sorride è anche Wojciech Szczesny, il primo portiere a parare tre rigori consecutivi e non accadeva dalla stagione 2017-18: "Sul penalty di Candreva sono stato fortunato, perché mi aspettavo un tiro centrale. La palla si è mossa poco prima del tiro, ho scelto un angolo ed è andata bene. Bisogna godersi questo momento e non fermarsi". (ANSA).